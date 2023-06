MATERIA. Il Festival del Design, il 10 e l’11 giugno lo speciale pre opening a Soverato

E’ tempo d’estate, è tempo di MATERIA.

Il Festival del Design, come anticipato negli scorsi mesi, per la sua ottava edizione va “In vacanza”: la parola chiave di quest’anno, in cui il design strizza l’occhio al turismo, dando vita ad una nuova narrazione dalla forza dirompente e coinvolgente.

Il Festival, ideato e organizzato da Officine AD degli architetti catanzaresi Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, conta della direzione artistica del designer e direttore creativo Antonio Aricò, molto conosciuto e apprezzato sulla scena internazionale per il suo approccio interdisciplinare e per essere espressione del vero senso del progettare italiano, fusione tra artigianato, arte, design e poesia. Il sodalizio con Officine Ad ha portato ad una straordinaria evoluzione di Materia e, grazie a questa collaborazione e sinergia creata, la manifestazione si è imposta all’attenzione nazionale, diventando punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati del settore.

Sarà proprio Aricò che inaugurerà lo speciale pre-opening che si terrà il 10 e l’11 giugno nella Baia dell’Ippoccampo – così denominata per la presenza dei cavallucci marini nei fondali del mare – a Soverato, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Nella località balneare calabrese, nota anche come “Perla dello Jonio”, in una location suggestiva, dal panorama mozzafiato sul mare, come il Miramare-Circle, si svolgeranno due intense e frizzanti giornate, tra talk, esposizioni e musica.

Il direttore artistico presenterà al pubblico calabrese l’esclusiva collezione ideata per Seletti, “Magna Graecia”: una serie di oggetti realizzati interamente in terracotta, che celebrano le antiche colonie greche del Sud Italia ed entrano nella quotidianità contemporanea con ironia e grazia.

Le creazioni spaziano da oggetti funzionali ma anche ornamentali: vasi da appoggio o da muro con decorazioni doriche, a greche o a onde, una brocca dai tratti stereotipati, una colonna ionica da utilizzare come piedistallo o i posacenere con motivi greci. A questi si aggiungono i pezzi più decorativi, due grandi e sensuali “bronzi” ispirati alle famose sculture di Riace, un omaggio in occasione dei 50 anni dal loro ritrovamento, compiuti nel 2022. E, ancora, i vasi a forma di testa maschile e femminile ispirati alle ceramiche di Caltagirone, la coppa e l’anfora con decorazioni di battaglie e di scene d’amore o i busti Man e Poppea.

E non finisce qui, domenica 11 giugno, spazio ad uno degli appuntamenti che più contraddistinguono Materia, i talk. Alle ore 19.30 si racconterà con tutta la sua verve la designer veneziana Lucia Massari, artista, illustratrice e rappresentante di quella generazione di giovani creativi che vogliono svecchiare la tradizione lagunare. Mossa da una profonda passione per i colori e sperimentazioni, Lucia collabora spesso con artigiani, con l’obiettivo di migliorare tecniche artigianali tradizionali che possono essere considerate antiquate o di dubbio gusto e sta cercando, infatti, di attualizzare l’antica lavorazione del vetro, per salvare Murano e le sue maestranze in via d’estinzione.

Il lavoro di Massari si estende a diverse gallerie prestigiose, tra cui Nilufar Gallery, Seeds Gallery, Emma Scully Gallery, Ting Ying Gallery e Swing Design Gallery, dove produce pezzi unici ed edizioni limitate. Inoltre, ha avuto l’opportunità di collaborare con marchi di fama come Nike, Mini, Strega Alberti e D&G, tra gli altri.

Dopo Soverato, sempre seguendo il filo conduttore de “La Vacanza”, intesa come piacevole esperienza di un viaggio, con un’accezione poetica e pop, Materia approderà a Tropea, il borgo dei borghi sulla costa tirrenica, dal 27 al 30 settembre, grazie alla collaborazione con il Comune e Villa Paola, un ex-convento dell’Ordine dei Minimi di San Francesco da Paola che oggi ospita viaggiatori provenienti da tutto il mondo tra le sue pareti ricche di poesia.

L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria-Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Intanto prosegue la “Call” , già lanciata nel mese di marzo e diretta a giovani e Istituti pubblici e privati di tutto il mondo. I progetti inviati, e che saranno poi selezionati e protagonisti di un’esposizione, devono rispondere al tema dell’ottava edizione, “MATERIA ≈ in vacanza ≈”, con oggetti, quindi, legati all’idea di Viaggio e Turismo.