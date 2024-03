Miriana Trevisan alla scoperta del benessere Naturium in Calabria

Il volto noto dello spettacolo incontra l’eccellenza del wellness italiano a Montepaone e Soverato

Sarà una giornata ricca di energia e salute, quella di venerdì 5 aprile, a Montepaone ed a Soverato. Ospite attesissima, Miriana Trevisan, nota figura del panorama televisivo e teatrale italiano. L’appuntamento con il benessere inizierà a Montepaone, presso il wellness shop Naturium, unico nel suo genere in Italia, dove la Trevisan sarà presente dalle ore 11:30.

Il progetto culturale Naturium si è imposto all’attenzione nazionale come pioniere nel campo del benessere alimentare, combinando sapientemente la vendita di prodotti naturali con iniziative, meeting, convegni orientati a uno stile di vita sano. La presenza di Miriana Trevisan rafforza il messaggio dell’importanza di un approccio olistico alla salute, che consideri non solo l’alimentazione ma anche il benessere psicofisico.

Dopo la tappa al Naturium, Miriana Trevisan si sposterà a Soverato, dove visiterà la palestra Flex Gym dalle 12:00 alle 15:00. Questo secondo evento enfatizza l’importanza dell’attività fisica, complementare alla nutrizione, nel percorso verso il benessere totale. Flex Gym, nota per il suo ambiente all’avanguardia e per i programmi di allenamento personalizzati, in sinergia con Naturium si afferma come luogo ideale per promuovere l’integrazione tra movimento e salute.

L’incontro si preannuncia come un’occasione imperdibile per chiunque voglia scoprire come integrare al meglio le pratiche di benessere nella propria vita quotidiana, avendo la possibilità di incontrare e ascoltare i consigli di professionisti del settore e di un personaggio che ha fatto del proprio benessere uno stile di vita.

“L’incontro con Miriana Trevisan a Montepaone e Soverato si configura non solo come un evento promozionale, ma come un vero e proprio seminario pratico sulla bellezza e la salute – il commento di Giovanni Sgrò, fondatore del progetto Naturium – dimostrando ancora una volta come il territorio calabrese sia all’avanguardia nell’offrire servizi di qualità per la cura della persona. Un appuntamento da non perdere per chi crede, come noi, che il vero benessere nasca da una sinergia equilibrata tra mente, corpo e la natura che ci circonda”.