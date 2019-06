Montauro – Ancora pattume dentro e fuori l’Acqua splash

“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire! I gatti che da anni vivono nell’ex area di divertimento denominata Acqua splash, sita sul lungomare di Montauro, continuano a sparire, mentre aumenta il pattume! Peraltro, poggiato a bella posta DAVANTI ( sia dentro che fuori) il cancellone dove stazionavano i mici in attesa della pappa! Cosa stia accadendo non è dato sapere! Sono mesi e mesi che lamento la mancanza di mici della colonia. E settimane che mi sono accorta di questa situazione di ulteriore degrado e che invito chi di competenza a trovare una soluzione! Ignorata! A questo punto dovrò muovermi in maniera diversa, per fare piena luce su quanto sta accadendo”.

“Ho foto e foto con tanto di data che testimoniano quanto sto constatando. Senza contare la piscina stracolma di acqua maleodorante, ma ghiotto invito per le zanzare tigre! Voglio anche riprendere, per chi non lo sapesse, che l’area ricreativa fu posta sotto sequestro parecchi anni fa per ‘divergenze’ fra gestione e amministrazione dell’epoca. Mi par di ricordare (scusate. Dopo l’incidente occorsomi proprio in Montauro per una distrazione del Comune ho problemi di amnesie!), che lì in mezzo dovesse passare il percorso del lungomare. Ora, non voglio dire cavolate, magari le ‘carte’ processuali potrebbero chiarire meglio la vicenda”.

“Com’è o come non è, il percorso girò attorno, e l’unica fonte di divertimento per i bambini e luogo di ritrovo anche per gli adulti chiuse per sempre! Sta di fatto, che OGGI c’è solo degrado ed incuria! Non scriverò più comunicati stampa ma risolvero’ a questo punto interpellando chi di competenza, perché la situazione venga risolta in tempi brevissimi! Per ora, e solo per ora, è tutto! Perché c’è altro che va verificato! “.

Lorella Commodaro, giornalista e presidente associazione Su la zampa