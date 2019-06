Ospedale di Soverato, caos all’accettazione: utenti in attesa per molte ore

L’accettazione dell’ospedale di Soverato apre alle 8 del mattino, alle 8.30 i numeri a disposizione per effettuare pagamenti e prenotazioni sono già finiti. Dicono siano circa 50 e, al termine delle chiamate, se ci sarà tempo, potranno essere serviti gli altri utenti. Lo sportello chiude alle 12 e alle 9 del mattino è stato chiamato il numero 5. Un paziente ogni 20 minuti. Gli altri hanno perso le speranze.

Continua il caos all’accettazione dell’ospedale di Soverato in cui ormai è impossibile per molti fare anche le più semplici operazioni. In servizio c’è un solo operatore, peraltro proveniente dalla struttura di Lamezia Terme.

Sabrina Amoroso – L’articolo completo sulla Gazzetta del Sud – edizione di Catanzaro in edicola.