Montepaone, al Naturium degustazione gratuita di seitan e tofu

Giovedì 25 gennaio, per promuovere lo stile di vita sostenibile del Veganuary

Nel cuore di Montepaone Lido, in via Nazionale, il progetto culturale Naturium si unisce con entusiasmo alla celebrazione globale del Veganuary, una sfida iniziata nel 2014 a livello mondiale che incoraggia un regime alimentare vegano per tutto il mese di gennaio. L’iniziativa, il cui nome nasce dalla fusione di “vegan” e “January”, ha lo scopo di avvicinare un numero sempre maggiore di persone all’alimentazione vegetale, attraverso un approccio giocoso e inclusivo.

In quest’ottica, Naturium ha organizzato nella sua sede di via Nazionale un evento speciale giovedì mattina, 25 gennaio, alle ore 11.30, per dare a tutti la possibilità di sperimentare i piaceri della cucina vegana. La degustazione gratuita, aperta al pubblico dalle 11.30 alle 13.00, offrirà seitan e tofu sapientemente spadellati con una varietà di verdure e aromi vegetali, dando vita a un’esperienza culinaria unica e deliziosa.

Veganuary non è solo una celebrazione del cibo vegano ma anche un movimento culturale che ha attirato l’attenzione di numerose celebrità internazionali. Tra i suoi testimonial illustri figurano Joaquin Phoenix, Billie Eilish, Famke Janssen e Chris Smalling, che hanno contribuito a diffondere il messaggio e l’importanza di un’alimentazione a base vegetale.

L’obiettivo di Veganuary va oltre la semplice promozione di un mese senza prodotti di origine animale; si tratta di dimostrare che la dieta vegana può essere non solo gustosa e soddisfacente, ma anche varia e ricca di possibilità. È un’occasione per esplorare nuove ricette, scoprire usi alternativi per alimenti già noti e sperimentare sapori diversi. Per i ristoratori, Naturium offre anche consigli su come accogliere al meglio i clienti vegani, incoraggiando così un’ospitalità inclusiva.

L’evento di Montepaone Lido rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi al mondo vegano, sperimentando direttamente i benefici e le gioie di un’alimentazione più sostenibile e consapevole. Con questo tipo di iniziative, il progetto culturale Naturium si conferma un motore di incontri e scoperte, dove il cibo diventa veicolo di un messaggio più ampio, orientato verso la salute, il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità.