Nasce a Maida il “Centro Cremazioni e Cimitero Animali domestici Calabria”

Nasce nel 2024 l’azienda “Centro Cremazioni e Cimitero Animali domestici Calabria” situata nel comune di Maida (CZ) . L’azienda ha lo scopo di dare una risposta ad un numero sempre maggiore di persone che vogliono garantire un servizio funebre dignitoso ai propri animali.

La cremazione singola è, un atto di riconoscenza nei confronti di chi ci ha amato incondizionatamente e una misura rispettosa dell’ambiente.

Primo ed unico cinerario per animali al Sud, si ha la possibilità di depositare l’urna delle ceneri del proprio pets in un piccolo loculo. Un luogo dove poter andare per mantenere vivo il ricordo del proprio amico pets.

Situato nella zona industriale di Maida in Piano delle forche è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00. alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00. Disponibili anche nei festivi e fuori orario per ritiro a domicilio contattando il numero 334.3483207.

Per ulteriori informazioni visitate il sito web www.cremazioneanimalicalabria.it o contattando l’indirizzo email info@cremazioneanimalicalabria.it.