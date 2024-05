Montepaone, settimana nazionale della celiachia: l’impegno di Naturium

Il 18 maggio un evento per sensibilizzare e informare con la partecipazione della dott.ssa Teresa Irene Cantaffa e i consiglieri AIC

In occasione della settimana nazionale della celiachia, l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) organizza un evento informativo presso il Naturium di Montepaone. L’iniziativa si svolgerà in due sessioni, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza della celiachia e delle attività dell’AIC.

L’evento, denominato “IncontriAMO AIC”, vedrà la partecipazione della dott.ssa Teresa Irene Cantaffa, referente del progetto Calabria Gluten Free. La dottoressa Cantaffa illustrerà il percorso dell’Associazione Italiana Celiachia in Calabria, i progetti e le iniziative in corso, e sarà a disposizione per rispondere a domande e chiarire dubbi su questa condizione autoimmune. Oltre alla dott.ssa Cantaffa, saranno presenti anche i consiglieri AIC Calabria della provincia di Catanzaro, pronti a interagire con il pubblico e a fornire ulteriori informazioni e supporto.

Questo evento sottolinea la sinergia tra AIC Calabria e il progetto culturale Naturium, luogo scelto per ospitare l’incontro. Il Naturium di Montepaone si conferma un punto di riferimento per iniziative che promuovono la salute, il benessere e la consapevolezza alimentare, in un’ottica di collaborazione e supporto alle comunità locali. Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare la segreteria dell’AIC Calabria.