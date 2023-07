Montepaone, Vegan Fest Naturium: l’evento si avvicina

Organizzazione a pieno ritmo tra ingredienti svelati e curiosità culinarie

La data si avvicina e l’entusiasmo cresce per il Vegan Fest Naturium, l’evento culinario dell’estate che si svolgerà il 26 luglio alle ore 21:00 a Montepaone Lido, in via Nazionale. Naturium, il progetto culturale che organizza, è al lavoro per assicurare un successo senza precedenti, mettendo in campo tutta l’esperienza e la passione di un decennio di attività.

Gli occhi sono puntati sugli chef Aiko Otomo e Gianpiero Menniti, che avranno il compito di stupire i partecipanti con degustazioni gratuite. Ma come combineranno e utilizzeranno gli ingredienti? Ecco l’elenco di alcuni di essi: riso originario Magisa, acidulato di umeboshi, alga nori in fogli, tofu al naturale, shoyu bio, mirin mikawa, verdure come zucchine, carote, cetrioli, peperoni gialli e rossi, cipolla dorata, porro, zenzero, lattuga, melanzane, germogli di piselli, cipollotti; altri ingredienti quali hatcho miso, zucchero di canna integrale, semi di sesamo bianco, sale marino fino, olio extravergine di oliva, olio di semi di sesamo, composta di peperoncino, germogli di ravanelli rosa, vermicelli di soia verde, sfilacci vegetali di kinvit al naturale, aceto di mela, pasta di mandorle, mandorle sgusciate, succo di bergamotto, germogli di shiso, riso carnaroli di Sibari, limone di Rocca Imperiale, capperi di Pantelleria, formaggio di mandorla, latte di mandorla bio.

Questa lunga e variegata lista di ingredienti, molti dei quali rappresentativi della tradizione culinaria locale, promette un evento culinario di alta qualità. L’innovazione e la creatività degli chef, combinati con ingredienti sani e naturali, promettono un’esperienza gastronomica indimenticabile.

“Il Vegan Fest Naturium non sarà solo un evento di cibo, ma una vera e propria celebrazione della cultura vegan e della sostenibilità” afferma Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium.

Quindi, segnatevi la data e preparatevi per una serata indimenticabile di sapori, colori e tante sorprese culinarie. Mentre l’evento si avvicina, rimanete sintonizzati per scoprire come questi ingredienti verranno combinati per creare piatti straordinari. E ricordate, il Vegan Fest Naturium è un appuntamento da non perdere per tutti coloro che amano la cucina sana, innovativa e rispettosa dell’ambiente.