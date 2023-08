Moto contro auto a Catanzaro Lido, muore un 47enne

Ancora sangue sulle strade calabresi ancora un centauro morto. Dopo il terribile incidente avvenuto sulla statale 107 Silana Crotonese sabato notte, nel territorio di San Fili, dove ha perso la vita un giovane di 22 anni, ieri pomeriggio (lunedì 14 agosto) è morto un uomo di 47 anni.

Si chiamava Salvatore Borrello ed è deceduto dopo un tragico impatto avvenuto intorno alle 19.30 nel quartiere lido di Catanzaro.

Per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate una Peugeot e una moto Honda guidata proprio dall’uomo.

Nell’urto per il centauro non c’è stato niente da fare. Sul posto sono giunti i medici del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ferita la conducente dell’auto che è stata portata in ospedale.