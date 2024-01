Multata un’associazione per uno striscione contro la violenza alle donne

Multa salata per l’associazione Bubini APS di Sant’Onofrio, centro del vibonese, di oltre 300 euro. L’infrazione commessa? Aver appeso uno striscione per lanciare un messaggio contro la violenza di genere con su scritto “Proteggi tua figlia (cancellato simbolicamente con una linea rossa), educa tuo figlio”.

La stessa associazione ha voluto rendere nota la vicenda attraverso Facebook e in un post, scrive “Siamo dei fuorilegge”.

Da qui il racconto: “Questo è quanto è emerso dall’ultimo consiglio comunale del 19 dicembre scorso. Siamo fuorilegge per aver sostenuto una causa importantissima come quella contro la violenza di genere. Lo siamo anche per aver seguito alla lettera le indicazioni dateci da un importante membro della nostra amministrazione. E come si sa, i fuorilegge vanno puniti”.