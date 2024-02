Naturium ponte culturale del biologico tra Germania e Italia

Alla fiera BIOFACH di Norimberga, il progetto calabrese incontra l’eccellenza bio nel cuore dell’Europa e promette novità per i consumatori

Nel cuore della Germania, la storica fiera mondiale BIOFACH si conferma come un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore biologico. Presente anche quest’anno il progetto culturale Naturium, guidato dall’instancabile Giovanni Sgrò. Con sedi in Calabria, precisamente a Montepaone e Rende, Naturium si propone come ambasciatore del biologico italiano, testimoniando concretamente la cultura dell’alimentazione sana e sostenibile.

La presenza italiana a BIOFACH non è una novità, ma quest’anno ha visto una partecipazione ancora più marcata, con un’ampia varietà di alimenti esposti che va dalla frutta alle verdure, fino alle carni, dimostrando la ricchezza e la diversità del biologico tricolore. Giovanni Sgrò ha incontrato numerosi espositori e aziende, con l’obiettivo di tessere relazioni e portare il meglio di questo mondo anche in Italia, nei due “Wellness Shop” Naturium – Cibo e Natura – situati a Rende e Montepaone.

Le parole di Sgrò risuonano con entusiasmo e determinazione: “Come sempre, la grande e importante fiera di Norimberga ospita espositori da tutto il mondo, e l’Italia è sempre tra le nazioni protagoniste. Quest’anno, molte aziende hanno portato frutta, verdure e carni, arricchendo ulteriormente l’offerta”. Le novità non mancheranno sugli scaffali dei negozi Naturium, che si avvalgono di un rapporto privilegiato con i produttori. Questa sinergia, secondo Sgrò, è la chiave per offrire ai clienti prezzi accessibili e condizioni vantaggiose, spesso migliori di quelle che si possono trovare online.

L’impegno di Naturium non si limita alla vendita di prodotti biologici, ma mira a creare una consapevolezza diffusa sull’importanza di uno stile di vita sostenibile. La collaborazione con i produttori biologici non solo consente di offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi ma contribuisce anche a sostenere l’economia locale e l’agricoltura responsabile. Con iniziative come BIOFACH, Naturium dimostra che il biologico non è solo una scelta alimentare, ma un vero e proprio stile di vita, capace di unire persone e culture diverse sotto il segno della sostenibilità e del benessere.