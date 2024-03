Nello zaino nascondeva la marijuana, 23enne arrestato

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Cosenza, nei giorni scorsi, a seguito di un controllo mirato nel centro storico della città. Intervento da collocare nella più ampia attività della compagnia volta al contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa è stata presa proprio dai militari in servizio, che hanno attenzionato un magazzino, a piano terra, nel pieno centro storico cosentino e nella disponibilità del giovane. All’interno è stato rinvenuto uno zaino, contenente circa 400 grammi di marijuana suddivisi in dodici involucri.

Circostanza che ha fatto scattare l’arresto, in flagranza di reato, per il giovane, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle attività e dopo il sequestro della droga, è stato posto ai domiciliari in attesa di giudizio.