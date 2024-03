Volley Soverato: inizia il ritorno con la trasferta di Melendugno

Girone di ritorno al via nella pool salvezza di A2 con il Volley Soverato impegnato in terra di Puglia nella trasferta contro Melendugno.

Per le ragazze di coach Guidetti, reduci dalla sconfitta interna contro Lecco e ancora prima contro Costa Volpino, le rimanenti partite adesso pesano come un macigno. Non c’è più tempo da perdere, infatti, se si vuole tentare di raggiungere la salvezza; in Puglia servirà vincere, non ci sono dubbi, per tenere accesa la speranza.

É un periodo non facile per Buffo e compagne che in ogni caso non devono mai mollare e tentare il tutto per tutto. Melendugno sta meglio sicuramente, e la vittoria contro Pescara in trasferta ha portato a ventisei in classifica i punti delle pugliesi contro i diciannove del Soverato.

Non sarà una gara semplice anche perché le avversarie di turno vorranno vendicarsi della sconfitta subita al Pala Scoppa. Dunque, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match tirato dove servirà tanta cattiveria agonistica per uscire con un risultato positivo.