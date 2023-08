Nicola Squillace ha vinto il “Premio Internazionale” al prestigioso concorso “Je so Pazzo” con “Fino al sangue”

Il giovane cantante calabrese regala emozioni e strega la giuria

Nicola Squillace, sedicenne cantante calabrese di grandi speranze, ha vinto il “Premio Internazionale” al prestigioso concorso “Je so Pazzo” con “Fino al sangue” scritta dal cantautore abruzzese Vid e arrangiata da Red Sprecacenere.

“Je So Pazzo”, festival musicale per artisti emergenti, è ormai da anni un punto di riferimento a livello nazionale fra i concorsi nazionali ed i festival musicali. In giuria personaggi importantissimi della musica italiana fra i quali il maestro Adriano Pennino, Nello Daniele e il rapper e Clementino.

“Fino al sangue” è stata valorizzata dall’ottima performance vocale del talentuoso Nicola Squillace che ambisce a raggiungere traguardi importanti nella musica.

La canzone tratta il complicato rapporto che spesso i giovani di oggi hanno con i loro genitori.

“ “Fino al sangue” parla dei giovani di oggi – spiega l’autore del brano Vid – e di come si relazionano con i genitori che fanno di tutto e di più per i figli: non si comprano neanche vestiti e scarpe pur di far avere loro un roseo futuro, ci mettono l’anima per vederli felici, però i figli li ringraziano poco se non mai.

In questa canzone un figlio, giovane ragazzo come Nicola, ringrazia il padre, gli promette che avrà successo nel suo campo. “Non ti preoccupare papà, io non mi arrendo: anche se dovessi essere bocciato quest’anno, ci riproverò finché non riuscirò a fare ciò che mi sono prefisso”.

I ragazzi di oggi capiscono gli sforzi dei loro genitori, ma in generale a loro sembra che tutto sia dovuto. Quando si arriva a 18 anni e c’è il distacco dai genitori neanche tanto ringraziano, invece dovrebbero farlo dialogando più spesso con loro. Nella canzone si dice “non ci arrenderemo mai” e a gridarlo sono insieme mamma, papà e figlio …. “quando io figlio avrò raggiunto il successo avremo vinto insieme!”. “Fino al sangue” vuol dire dunque vuol dire “io non mi arrendo e noi non ci arrenderemo mai finché non avremo raggiunto il successo””.

Nicola Squillace ha 16 anni e a settembre frequenterà il terzo Liceo Scientifico di Soverato. Vive a San Sostene Marina, paesino in provincia di Catanzaro in Calabria. Studia musica da quando aveva 6 anni. Suona la chitarra ed ha iniziato a cantare all’età di 10 anni, vincendo poi il suo primo concorso, “Piccoli talenti”. Nel 2018 all’interno della scuola di musica inizia un nuovo percorso con un gruppo, i QuartoGramma, formato da tre ragazzi e una ragazza tutti della stessa età.

Per la neonata band arrivano le prime esperienze con aperture di concerti e concorsi musicali.

Nel 2020 i QuartoGramma partecipano alla finale di “Una Voce per lo Jonio” alla presenza del maestro Vince Tempera presidente di giuria. Sempre nel 2020 vincono il concorso “Una Voce italiana”, svoltosi in streaming, con il video clip della cover “Via con Me” di Paolo Conte.

Nel 2021 conquistano il terzo posto al concorso “Ricordando De André” con il brano “Fiume Sand Creek”. L’estate 2022 per Nicola Squillace è stata ricca di concerti dal vivo nelle piazze con i QuartoGramma. A settembre ha poi partecipato a “Sanremo New Talent” all’Altromondo Studios di Rimini, dove ha rappresentato il gruppo, presentando il brano “Ci penso e non ci penso”, scritto dal professor Domenico Ruggiero. Anche qui Nicola ha avuto il piacere di rincontrare il Maestro Vince Tempera, il produttore discografico Paolo Paltrinieri e il maestro Valter Sacripanti.

Gli studi per Nicola continuano al conservatorio musicale “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Ad aprile 2023 ha partecipato ad “International Music Star”, condotto da Francesco Mogol, figlio del grande Mogol, in onda su canale 68 e sul 5068 su Sky.

A Giugno 2023 ha preso parte alla finale della prima edizione del “Sicilia Vocal Festival”, aggiudicandosi il “Premio Castrocaro”. A luglio 2023 ha partecipato alla finalissima di “Je So Pazzo”, concorso nazionale con l’inedito “Fino al sangue” scritto dal cantautore abruzzese Vid e musicato da Red Sprecacenere. In giuria al concorso il maestro Adriano Pennino e grandi personaggi del panorama musicale tra cui Clementino e Nello Daniele, fratello del grande Pino Daniele. Al concorso “Je So Pazzo”, Nicola Squillace si è aggiudicato il “Premio Internazionale”.

All’attivo il giovane cantante ha tre cover (“Via con me” di Paolo Conte, “Anna e Marco” di Lucio Dalla, “Amici per errore” di Tiziano Ferro) e il suo inedito “Ci penso e non ci penso”. A breve uscirà su tutte le piattaforme “Fino al sangue” con il relativo videoclip musicale. Ad agosto Nicola Squillace sarà ospite in una serata dedicata ai ragazzi di Amici.