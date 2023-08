Tragedia in Calabria, 22enne perde la vita in un incidente stradale

Un ventiduenne Gabriele Basile è morto nello scontro tra la moto di cui era alla guida e un’autovettura, verificatosi lungo il vecchio tracciato della statale ionica 106 al confine tra i comuni di Trebisacce e Amendolara, nel Cosentino.

L’incidente stradale è avvenuto, per cause che sono in corso di accertamento, all’altezza del bivio per Albidona. Inutile si è rivelato l’intervento tempestivo dei sanitari del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del giovane.

Basile, che lavorava in un supermercato della zona, era di Amendolara così come la donna alla guida della vettura coinvolta nell’impatto.

Sulle cause dell’incidente hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.