Non conformità di tipo analitico, ritiro cautelativo dalle farmacie di 4 lotti di un noto integratore alimentare

Codifi, il consorzio stabile per la distribuzione dei farmaci, ha segnalato con nota del 26/02/2024 il ritiro, a scopo cautelativo, da parte dell’azienda produttrice di 4 lotti di un noto integratore alimentare multivitaminico in gocce.

Nello specifico si tratta dei lotti V20919 con scadenza 11/2024, V30048 con scadenza 01/2025, V30194 con scadenza 03/2025 e V30530 con scadenza 06/202 dell’integratore alimentare multivitaminico in gocce SUSTENIUM IDROPLURIVIT 30 ML (codice Paraf. 9a9 – EAN 8012992008027).

Il prodotto alimentare è a marchio A.Menarini Ind. Farm. Riun.Srl con sede in Via Dei Sette Santi 1/3 a Firenze.

Il provvedimento è stato adottato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ad una non conformità di tipo analitico riguardante i quantitativi degli ingredienti Vitamina A, Vitamina D3 e Vitamina B12 contenuti nel prodotto che, in seguito a controlli, sono risultati inferiori rispetto ai valori dichiarati in etichetta per dose giornaliera.

La società CODIFI, pertanto, invita a sospendere immediatamente la dispensazione dei lotti sopraindicati chiarendo che le quantità inferiori rispetto ai valori dichiarati in etichetta per dose giornaliera delle vitamine citate NON comportano alcun rischio o danno per la salute dei consumatori. Idroplurivit Multivitaminico Gocce è il multivitaminico per i più piccoli contenente vitamina D, necessaria per la normale crescita e sviluppo osseo nei bambini, e iodio che contribuisce alla normale crescita dei bambini.