Presso l’Alberghiero di Soverato una giornata di formazione con lo chef stellato Luca Abbruzzino

Nell’ambito delle attività annuali dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi volte a diffondere i saperi e per una maggiore diffusione delle conoscenze e la condivisione delle diverse esperienze gastronomiche, si è svolto presso l’Alberghiero di Soverato una giornata di formazione, che ha visto lo chef stellato Luca Abbruzzino del medesimo ristorante catanzarese, intrattenere i tanti soci presenti.

I piatti proposti hanno avuto come filo conduttore ingredienti regionali caratterizzanti quali strumento di promozione della nostra terra e della nostra gastronomia.

Lo chef Abbruzzino ha proposto le seguenti preparazioni: seppia.carciofi, pistacchio e bergamotto bruciato; riso, sugo di triglia, nduja, curcuma e arancia; Maiale nero di Calabria, ostriche e cavolo; Pane olio e zucchero.

Il percorso basato sulla semplicità di realizzazione dei piatti caratterizzati dalla ricerca di ingredienti eccezionali, al contempo ricercati ed apprezzati in tutto il mondo, quali prodotti di grande qualità e soprattutto identitari.

Il percorso ha visto la partecipazione di tanti soci, che hanno voluto cogliere l’opportunità messa a disposizione per una maggiore crescita delle professionalità di un sempre più largo fronte di professionisti.

Nella premessa lo chef Abbruzzino ha voluto mettere in risalto l’importanza dell’utilizzo dei prodotti del territorio calabrese con le opportune contaminazioni, inoltre si è detto soddisfatto per l’accoglienza ma soprattutto per l’opportunità dategli di poter collaborare con i cuochi dell’Apc Cz.

Nella presentazione della giornata il presidente dell’Apc Cz si è augurato che il lavoro fatto per incentivare la partecipazione dei soci alle iniziative sociali sia ripagato dalle ricaduta sul territorio ma soprattutto volto a migliorare la proposta gastronomia del nostro territori.

Naturalmente ha posto l’accento sulla sinergia tra ente e istituzioni, in questo caso un particolare ringraziamento va per la disponibilità al Dirigente Scolatico dell’Istituto Alberghiero Renato Daniele, che ha messo a disposizione i locali della scuola per le attività associative. Il presidente inoltre a voluto ringraziare quanti hanno preso parte all’attività formative e istituzionali dell’associazione.