Nota sulla Trasversale delle Serre per il tratto Gagliato-Satriano

Leggendo il POST del Sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti, avente per oggetto il finanziamento della trasversale delle Serre per il tratto finale Gagliato-Satriano, come al solito dobbiamo registrare da un lato un annunzio meritocratico dell’attuale Amministrazione solo per aver approvato A SCATOLA CHIUSA un progetto dell’ANAS che inspiegabilmente lo stesso ha variato di molto da quello che anni prima l’Amministrazione Drosi, aveva approvato, dopo essersi confrontata IN LUNGO ED IN LARGO CON RAPPESENRANTI E FORZE POLITICHE E SOCIALI SULLA BONTA’ DELL’OPERA, dall’altro una cattiva ed equivoca interpretazione di quella che è stata l’azione della minoranza, come sempre IGNORATA E SBARRATA SU OGNI SUA AZIONE IN FAVORE DELLA CITTADINAZA.

L’Amministrazione Drosi allora ,eravamo nel Marzo 2012 , approvo’ il progetto dell’ANAS allegando alla delibera una mappa della strada con la richiesta di almeno dieci punti in variante,che furono poi TOTALMENTE accolti dall’ANAS stesso.

Diciamo subito a scanso di equivoci che noi siamo molto PIU’ CONTENTI E FELICI DI LUI nell’apprendere che si sta per chiudere un capitolo che, come egli stesso ha detto, si trascina da più di sessant’anni quando io ero già nato ,quindi sto aspettando, come tanti, molto più di lui. Interpretare l’azione della minoranza come una contrarietà alla strada è da sprovveduti della politica.

La minoranza aveva richiesto di entrare in merito con valutazioni di vario genere contattando l’Anas se per caso il progetto variato all’ultimo istante alla CHETICHELLA, non mostrasse criticità e sperequazioni di vario genere, formando così UN TAVOLO di confronto nell’interesse della cittadinanza.

Come al solito il Sindaco, eternamente sordo ad ogni sollecitazione ha preferito TIRARE DIRITTO, è per questo motivo E SOLO PER QUESTO, si è inoltrato ricorso al Tar ,non per un giudizio sull’utilità dell’opera ma solo per seguire la norma o regolamento di approvazione da parte di consiglieri interessati ad alcune aree su cui insiste la strada.

Per quanto riguarda il noto politico che il Sindaco accusa di avere predetto che l’opera non avrebbe avuto il finanziamento necessario, facciamo notare che in quel momento sui giornali veniva annunziato dall’ANAS stesso che il finanziamento non era sufficiente.

Se poi dopo varie vicissitudini che questo Governo cambia spesso dalla sera alla mattina con aggiunte e tagli improvvisi,i soldi si sono trovati, siamo ARCICONTENTI CHE COMUNQUE LA STRADA SI FACCIA.IN FONDO MEGLIO AVERE UNA STRADA RAFFAZZONATA O ARRANGIATA CHE NON AVERNE AFFATTO.

Intanto si faccia carico il Sindaco di chiudere almeno tre cantieri aperti da tantissimo tempo:La sfontunata NOTARMELLI sempre attorniata da nastri biancorossi di chiusura temporanea del cantiere senza conoscerne il perché, la strada provinciale per Davoli, iniziata e subito chiusa e la strada per Monte Fiorino che da tempo attende di essere ultimata con la necessaria bitumazione.

Un altro fronte aperto è l’interruzione della strada provinciale Satriano-Cardinale chiusa da mesi e di cui NULLA SI SA. Come si vede in tema di strade noi siamo interessati MOLTO PIU’ DEL SINDACO CHE AL DI LA DEI PROCLAMI NON DA MAI RISPOSTE DEFINITIVE..!!!!

Rag. Franco Mercurio

Segretario Circolo PD di Satriano