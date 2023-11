Nulla da fare per il Volley Soverato al Pala Scoppa contro il Perugia

Nulla da fare per il Soverato nel match del Pala Scoppa contro la forte Bartoccini Perugia . Tre a zero per le umbre in un match che ha visto le ospiti vincere una partita quasi mai in discussione. Il Soverato ha cercato di opporsi, ci ha messo tanta determinazione e voglia di lottare ma il divario in campo era ampio; se poi ci mattiamo anche i problemi di formazione per coach Guidetti con l’assenza della centrale Barbazeni, allora le cose sono ancora più difficili.

Bisogna continuare a lavorare e già dal prossimo match di Messina cercare di far punti per la classifica. Passiamo alla partita. Scelte obbligate dicevamo al centro per coach Guidetti schiera Orlandi in regia e Okenwa opposto, al centro coppia formata dalla giovane Gaia Tolotti e Guzin, in banda Jurdza con Buffo e libero Vittorio.

La Bartoccini risponde con la diagonale Ricci – Montano, al centro coppia formata da Bartolini e Cogliandro, schiacciatrici Kosareva e Traballi con libero Imma Sirressi. Parte bene il Soverato di Guidetti che ribatte colpo su colpo alle avversarie.

Punteggio di parità 10-10 con il primo allungo della gara da parte degli ospiti che vanno al primo time out tecnico chiesto dalle locali sul punteggio di 10-13; le biancorosse cercano di far male da più parti del campo a Perugia che con i suoi martelli Kosareva e Traballi mette a terra palloni pesanti.

La Bartoccini conduce 14-18 con gli ultras del Pala Scoppa che sin dall’inizio sostengono le proprie beniamine in questo match difficile. Chiude il gioco la compagine ospite per 19/25. Nel secondo set Soverato prova subito a rimanere attaccato alle umbre e il punteggio dice 5-6 col Pala Scoppa una bolgia.

Tifosi vicini alle ragazze in questo periodo non facile dal punto di vista dei risultati; break ospite e Soverato sotto 6-11 con Montano e compagne che allungano ancora chiudendo il set 15/25. Terzo set che inizia con le padrone di casa che non mollano e dopo una decisione discutibile degli arbitri Perugia si porta sul più tre, 7-10, e poco dopo 9-14.

Set che prende dunque la via di Perugia con Soverato che comunque lotta e gioca a viso aperto. Niente da fare per le locali che cedono il terzo set 17/25. Domenica prossima trasferta in quel di Messina per il derby del sud tra siciliane e calabresi.

Volley Soverato 0

Bartoccini Perugia 3

Parziali set: 19/25; 15/25; 17/25

VOLLEY SOVERATO: Romanin, Coccoli, Tolotti 1, Jurdza 5, Zuliani 1, Frangipane 5, Orlandi 6, Buffo 2, Guzin 4, Vittorio (L), Okenwa 9. Coach: Ettore Guidetti

BARTOCCINI PERUGIA: Messaggi, Traballi 12, Atamah 1, Sirressi (L), Lillacci (L) ne, Viscioni 1, Ricci 2, Braida, Bartolini 9, Montano 7, Cogliandro 4, Turini ne, Kosareva 10. Coach: Giovi Andrea

ARBITRI: Lanza Claudia – Stellato Giuseppina

DURATA SET: 27’,21’,23’. Tot 1h11’

MURI: Soverato 2, Perugia 6