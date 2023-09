Operaio muore travolto da un’auto

Sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ a Lamezia Terme il traffico è stato temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, nel tratto in prossimità del km 375,500, all’altezza dell’innesto con la statale 280 “dei Due Mari”, a causa di un incidente avvenuto nei pressi della rotatoria dell’aeroporto di Lamezia Terme.

Un operaio di una ditta esterna incaricata da Anas per i lavori di manutenzione su un cantiere poco distante, sulla SS280, si è allontanato dalla sua postazione per cause in corso di accertamento e si è recato sulla rotatoria dove è sopraggiunta un’auto che lo ha investito provocandone il decesso

Sul posto erano presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso e il ripristino della viabilità. Anas esprime il più sincero cordoglio ai familiari del giovane operaio.