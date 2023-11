Operazione “Alto impatto”, controlli e perquisizioni nel quartiere Aranceto di Catanzaro

Una vasta operazione ad “Alto impatto” è in corso in località “Aranceto” nel territorio del Comune di Catanzaro, condotta da 150 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri.

Sono in corso di esecuzione controlli, perquisizioni, posti di blocco e verifiche agli esercizi commerciali alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite.

Lo scorso mese di ottobre nell’ambito dell’operazione ad “Alto Impatto”, controlli e posti di blocco interforze sono stati messi in atto anche a Lamezia Terme, in particolare in località Ciampa di Cavallo.

L’operazione è condotta attraverso un dispositivo di prevenzione “reso efficace e visibile”, è scritto in una nota, “anche grazie all’impiego di reparti speciali e di rinforzo inviati dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine nel catanzarese e con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nelle zone più colpite da fenomeni di degrado”.