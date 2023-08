Palanca Club: Insieme nel nome di O’Rey

Nella giornata di giovedi 3 agosto, Sellia Marina ha celebrato Massimo Palanca, il re di Catanzaro. Nella suggestiva cornice del Piper, noto locale selliese non nuovo a iniziative di stampo GialloRosso, si sono infatti ritrovati i componenti dei club intitolati a O’Rey.

Presenti il Club Massimo Palanca di Catanzaro Lido, il Massimo Palanca di Sellia Marina, il Palanca Club di Magisano, il Club Massimo Palanca di Bologna e il Club GialloRosso di Botricello oltre al club G.Improta di Isola Capo Rizzuto per una serata conviviale all’insegna della goliardia.

Tanti infatti i brindisi, con momenti dedicati a confrontarsi su quelle che saranno le attività e gli intenti per la prossima stagione ormai alle porte. Contattato in video chiamata, ha partecipato anche Lui, il re Massimo Palanca che, direttamente dal salone della sua casa di Camerino e in attesa del suo prossimo ritorno a Catanzaro, visibilmente contento si è detto felice di questa serata di unione nel suo nome.

Una serata che in pieno agosto è stata un tuffo nel passato, in quello splendido calcio targato anni ’70-’80 tra aneddoti, divertimento e un pò di nostalgia, dedicata alla bandiera del Catanzaro che dopo 11 campionati e 115 gol realizzati con la maglia giallorossa, dopo 33 anni dall’addio al calcio giocato resta sempre un idolo per tutta la tifoseria catanzarese.

A testimonianza di come pur passando gli anni la figura di Massimo Palanca è e resterà sempre in auge, per le vecchie e nuove generazioni, per chi continua a conoscerlo grazie ai ricordi e alle testimonianze di chi lo ha visto e ammirato sul campo.

Un legame indissolubile tra Palanca, il Catanzaro e tutta la città di Catanzaro rinsaldato ancora una volta grazie a questa iniziativa, un vero e proprio inno d’amore, di passione e di attesa per il ritorno del re Massimo Palanca nella “sua” Catanzaro, dove riceverà la cittadinanza onoraria del capoluogo e dove, come consuetudine, giorno 21 agosto festeggerà il suo compleanno insieme ai cari amici catanzaresi e a tutti i tifosi giallorossi.