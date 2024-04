Palmi attende Miss Mondo Italia: il 19 Aprile ecco Chiara Esposito

Miss Mondo Italia, la bella Chiara Esposito, sarà ospite in Calabria, a Palmi, il prossimo 19 Aprile in occasione della ‘tre giorni’ di Miss Mondo Calabria, organizzata dalla nota agenzia ‘Andrea Cogliandro Eventi’, esclusivista regionale del concorso di bellezza più antico e prestigioso al mondo. Tanta bellezza si unisce insieme alle numerose ragazze di Miss Mondo Calabria e a tutto lo staff dello stesso concorso.

Ospite dell’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, l’affascinante Chiara sarà anche impegnata per uno shooting di moda che la vedrà indossare degli abiti per un noto brand, intervistato commenta: “Sono felice di avere con noi in Calabria la Miss Mondo Italia, accoglierla in questa meravigliosa famiglia di Miss Mondo Calabria mi rende orgoglioso – evidenzia il patron regionale Andrea Cogliandro – e sono ancora più felice di avere tutte le ragazze e lo staff di Miss Mondo Calabria per una ‘tre giorni’ ricca di tantissima bellezza, divertimento e allegria.

Oltre a posare per famosi brand la Miss farà anche visita all’ospedale pediatrico per portare tanta allegria ai bambini – come sempre rispondiamo presenti a tutte le iniziative benefiche e di solidarietà – conclude Andrea Cogliandro.

Raggiunta telefonicamente la Miss dichiara: “Sono lieta di annunciare il mio prossimo arrivo in Calabria come Miss Mondo Italia. Sarà la mia terza visita in questa magnifica regione che ho già avuto il privilegio di esplorare come ballerina. Sono grata ed emozionata all’idea di tornarci e di poter ammirare nuovamente la sua bellezza e autenticità. Un ringraziamento speciale ad Andrea Cogliandro per aver reso possibile tutto questo”.

Non ci resta che darle il benvenuto in Calabria alla Miss Mondo Italia.