Taekwondo: due ori per la Zenith di Badolato ai campionati interregionali Calabria

Sono le cinture nere Antonio Vergallo ed Alessio Mirijello i campioni interregionali di combattimento di Taekwondo nelle categorie, rispettivamente, –48 kg junior e -49 kg cadetti gruppo D. I due giovani atleti dell’Associazione Sportiva Zenith di Badolato (CZ), guidata dal Maestro Danilo Prunestì, hanno conquistato la medaglia d’oro ai campionati svoltisi al PalaEventi di Corigliano-Rossano (CS) gli scorsi 6 e 7 aprile. La competizione, organizzata dal comitato FITA Calabria, guidato dal Presidente Giancarlo Mascaro, ha visto scendere sul quadrato di gara ben 630 atleti di 62 società sportive provenienti da diverse regioni di centro e sud Italia.

Vergallo sale sul gradino più alto del podio dopo 2 intensi combattimenti; Mirijello affronta con successo ben 4 incontri prima di conquistare il titolo nella sua categoria.

Il team Zenith di Badolato è stato presente all’evento anche con le cinture nere Simone Chiaravalloti (categoria cadetti -53 kg), Giulia Nisticò (categoria junior -55 kg) e Michael Megna (categoria senior -68 kg), che hanno disputato una buona gara sotto il profilo tecnico.

Positive le parole del Maestro Prunestì per i suoi agonisti al termine della seconda giornata “I ragazzi si allenano quotidianamente con grande spirito di sacrificio e sono felice e fiero che il loro costante impegno venga ripagato con risultati prestigiosi come quello appena conquistato ai campionati interregionali Calabria. Ogni traguardo raggiunto deve essere il punto di partenza del percorso verso gli obiettivi futuri. Vogliamo e dobbiamo continuare a crescere come squadra”.