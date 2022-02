Paradossi (o assurdità) immobiliari a Soverato

Pare sia diventata un’utopia poter vivere a Soverato.

Cerchi una casa in affitto e vieni quasi deriso, schernito o peggio trattato come un alieno.

Chiami un privato o una agenzia immobiliare la risposta è sempre la stessa..”””…una casa tutto l’anno? ma sei pazzo? A Soverato? È impossibile….”””

Poi capita pure che il conoscente o l’agenzia ti offrano (quasi seccati e con sufficienza) un bilocale a 300 euro mensili, ma fino a maggio, perché glielo devi liberare per l’arrivo dei bagnanti a giugno, luglio e agosto, in estate si fanno i soldi. O forse riesci a convincerli e quel bilocale puoi tenerlo per 12 mesi…ma il prezzo sale vertiginosamente, almeno fino a 500 euro. Ottimo no? Equo e ponderato?

L’aspetto più paradossale però è dato dal fatto che Soverato è praticamente blindata, limitata, ristretta a pochi eletti ma contestualmente ha una popolazione che decresce e diminuisce sempre più, oramai sotto le 9mila unità.

E se passeggi in via San Giovanni Bosco, via Amirante, via Kennedy, nella via marina all’altezza del campo sportivo ippica, basta alzare lo sguardo verso i piani alti dei palazzi e scoprire un numero spaventosamente esponenziale di case chiuse e vuote.

Vergognoso vero?

Si Vergognoso… e nessuno muove un dito mentre Soverato decresce demograficamente.

Stessa cosa per i locali commerciali, inavvicinabili, grazie al monopolio immobiliare di poche famiglie benestanti e agiate.

Demograficamente Soverato decresce

Commercialmente Soverato è castrata.

Ma le case rimangono chiuse e i locali commerciali con la scritta “affittasi”

Contenti voi…

Michele