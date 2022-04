“Passepartout” è il titolo del primo album giovane artista catanzarese RealD

“PASSEPARTOUT” è il titolo del primo album di RealD , giovane artista Catanzarese classe 03’, che vuole confermare di essere uno degli emergenti più attivi della scena Calabrese.

Dalla terra santa e da una regione dove nessun rapper si è mai confermato nella Serie A del rap Italiano , RealD inizia il suo percorso 5 anni fa pubblicando i primi brani e muovendo i primi passi su una retta via che l’artista sembra aver messo bene a fuoco. È però nell’ultimo anno e mezzo che l’artista riesce a esprimere il meglio di se, pubblicando singoli e videoclip che professionalmente, non hanno nulla da invidiare al resto d’Italia.

Ci vengono in mente singoli come “Claro, Equipo e Fefe”che hanno macinato numeri importanti se si fa caso a quanta poca influenza ha questa regione dal punto di vista musicale sulla scena moderna .

Oltre a Hodin e Rigo,produttori esecutivi del disco hanno lavorato alle produzioni del disco anche altri produttori come Krutz, Weedy e Hazel da varie zone della Calabria, simbolo di grande unità da parte della scena locale.

“PASSEPARTOUT ” tradotto in italiano “CHIAVE” è la metafora dietro la quale si nasconde l’obbiettivo del progetto. Daniele è pronto ad aprire le porte nella scena nazionale, per se stesso e per chi lavora con lui fin dal primo giorno.