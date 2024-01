Perde il controllo del furgone e finisce in un canale, un morto e un ferito in gravi condizioni

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio sulla SS18 in loc. Acconia nel comune di Curinga per incidente stradale.

Uno il mezzo coinvolto, un furgone Daily cassonato che, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo all’interno di un canale adiacente la sede stradale.

A bordo del veicolo il conducente, deceduto sul colpo ed un passeggero. Quest’ultimo ferito in modo grave veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e del mezzo ed al recupero della salma.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La SS18, nel tratto interessato dal sinistro, è stata chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.