Perde il controllo della moto e si schianta al suolo, muore giovane di 26 anni

Non c’è stato nulla da fare per il centauro di 26 anni, originario di Isola Capo Rizzuto, coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale che porta a Capocolonna, nei pressi di Salica.

Intorno alle 17.30, il giovane, Luca Riillo, stava percorrendo via Olimpia in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantato al suolo. A soccorrerlo sono stati i residenti che hanno chiamato anche il 118. Le sue condizioni, però, sono apparse subito disperate. Infatti, il decesso è giunto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale.