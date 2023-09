Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato, muore un uomo di 66 anni

Un uomo di 66 anni, P.F., di Gerocarne, è morto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Vibo Valentia a Soriano, a poca distanza dallo svincolo autostradale.

L’uomo, per molto tempo residente nel Nord Italia ma da qualche anno rientrato nel suo paese, era a bordo della sua auto, una Audi TT, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, l’elisoccorso, che però non hanno potuto far nulla, e i vigili del fuoco. I rilievi sulla dinamica sono svolti dai carabinieri.