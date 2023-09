Trasversale delle Serre, Sindaco di Satriano: “Finanziato il tratto Gagliato-Satriano per 128 milioni”

E’ di ieri la notizia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha autorizzato l’anticipazione di un ulteriore finanziamento, pari a 128,5 milioni di euro, per la SS182 ‘Trasversale delle Serre’ destinati al tratto Gagliato-Satriano.

Nella nota del Ministero si legge: “Dopo un iter autorizzativo durato meno di un anno grazie alla sinergia di tutti gli Enti coinvolti, con tali risorse si è raggiunta la completa copertura finanziaria per la realizzazione di tutti i cinque lotti della Traversale, il cui investimento complessivo ammonta a 521 milioni di euro. In questo modo, il Commissario straordinario potrà avviare le attività negoziali per i lavori su tutta l’arteria”.

Un’eterna incompiuta che dopo 60 anni di cifre, annunci e proclami vede il suo completo finanziamento soprattutto grazie all’impegno di tutti i Sindaci interessati dal passaggio della Trasversale che in questi ultimi due anni non si sono fatti scappare, a differenza di quanto succedeva in passato, la possibilità di regalare ai calabresi un’arteria fondamentale per la viabilità regionale e per i nostri territori.

Era il mese di Luglio 2022 quando il Consiglio Comunale di Satriano approvava, con i soli voti della maggioranza, il progetto definitivo della Trasversale delle Serre, passaggio fondamentale per poter poi accedere ad eventuali finanziamenti. A quella delibera sono poi seguiti ricorsi al Tar, annunci di qualche noto politico locale che “la Gagliato-Satriano non sarebbe mai stata finanziata”, incontri pubblici contro la Trasversale e tanto altro.

In poco più di un anno è stato invece intercettato anche questo ingente finanziamento grazie all’impegno che Governo, Regione, Sindaci e Commissario Straordinario Anas hanno dedicato alla Trasversale delle Serre con una eccezionale unione di intenti. Un risultato possibile solo quando la politica decide unanimemente di passare dalle parole ai fatti.

Massimiliano Chiaravalloti – Sindaco di Satriano