Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un muro, 86enne ferita gravemente

Grave incidente su Via Indipendenza incrocio Via Crispi, zona centro Catanzaro.

Una vettura Hyundai Atos per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare contro il muro in prossimità di alcune attività commerciali.

A bordo della vettura la sola conducente che estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. La donna 86enne riportava gravi ferite agli arti inferiori.

Sul posto polizia di stato e polizia locale. Disagi per la viabilità.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è valso altresì alla messa in sicurezza della vettura e della zona interessata dal sinistro.