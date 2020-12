Ventuno modi per dire Naturium: il successo di una filosofia del benessere

Dalla A alla Z in tanti si sono divertiti a declinare gli ideali della sostenibilità

Si è conclusa con successo l’iniziativa “Ventuno modi per dire Naturium”. Una simpatica attività di coinvolgimento lanciata dall’omonimo progetto culturale, finalizzata a divulgare la filosofia della sostenibilità e del benessere olistico (ambientale, alimentare, sociale). Naturium ha invitato i propri amici a declinare sui propri canali social i termini di una vita in sereno equilibrio.

Una parola per ogni lettera dell’alfabeto, dalla A alla Z. Sono stati in tanti a rispondere con entusiasmo all’appello e, alla fine, i like della Rete hanno premiato Giuseppe Cilurzo, Rosalba De Fazio, Miriana Mazzone, Aurora Saravo, Giovanni Sestito e Lori Valentino. A loro, “Naturium” ha voluto dedicare un buono-sconto in regalo da utilizzare per una spesa consapevole, sana e, naturalmente, bio!