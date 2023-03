Ponte sullo Stretto, Berlusconi: “I calabresi conquisteranno la Sicilia”

“Ci siamo oggi trovati insieme con Roberto Occhiuto per discutere del futuro dell’Italia. Ne approfitto per mandare il mio più affettuoso saluto a tutti i cittadini della Calabria, che hanno mostrato di sapere fare le cose insieme, di sentirsi uniti e di avere anche la prospettiva di conquistare, forti come sono, tutta la Sicilia prossimamente, con il ponte sullo Stretto di Messina. Quindi forza Calabria e forza Italia!“.

E’ quanto dichiarato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video pubblicato su Instagram insieme a Roberto Occhiuto. Il video è stato postato dallo stesso governatore calabrese, che ha annuito sorridendo e risposto “forza presidente!“.