Possedeva un’arma da fuoco mai denunciata, 52enne di Montauro arrestato

I Carabinieri hanno arrestato un 52enne per detenzione illegale di arma da fuoco. In particolare, nell’ambito degli sviluppi di attività info-investigativa, militari della Stazione di Gasperina sottoponevano a perquisizione un uomo di Montauro, incensurato, avendo appreso che lo stesso potesse detenere armi o munizioni nella propria abitazione o nelle pertinenze di essa.

Durante la perquisizione, nel momento in cui i militari hanno fatto accesso in un magazzino, l’uomo, spontaneamente, dichiarava di essere in possesso di una pistola e delle munizioni calibro 7,65.

Da successivi accertamenti è emerso che l’arma non era mai stata denunciata all’Autorità di P.S.

Dopo una prima ispezione, la pistola, non oggetto di furto, semiautomatica e di fabbricazione tedesca, è risultata avere la matricola leggibile e non punzonata, con i rispettivi meccanismi di funzionamento e i congegni di mira perfettamente funzionanti e idonei all’offesa.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Il GIP del Tribunale di Catanzaro, sussistendo gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato e specifiche esigenze cautelari, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del soggetto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni.