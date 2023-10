Giovane di 28 anni muore dopo quattro giorni di agonia in ospedale, donati gli organi

La Calabria piange l’ennesima giovane vita, vittima di un incidente stradale. La comunità di Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro, è in lutto per la morte del 28enne Francesco Pagliaro.

Ha lottato per quattro giorni nell’ospedale di Cosenza dove era ricoverato per le gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sulla strada statale 616 che porta a Motta.

Il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finito con sotto un cavalcavia. La famiglia ha deciso di dare l’assenso all’espianto degli organi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. “Ti ricorderò sempre con il sorriso come quello che facevi venire a noi quando arrivavi” è uno dei tanti post pubblicati sulla sua pagina nel ricordo di un ragazzo che amava la vita e il suo lavoro di barbiere. Pagliaro, di recente, aveva aperto un salone a Falerna.