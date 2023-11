Presentata la stagione della neonata società Futsal Chiaravalle ASD

Entusiasmo, passione, voglia di vincere. Queste le sensazioni trasmesse da quelli che saranno i protagonisti della prima stagione in serie D del Futsal Chiaravalle, presentata ufficialmente all’Angolo degli Amici, pizzeria della cittadina delle Preserre. Il Futsal Chiaravalle Asd, nuova associazione nata quest’anno per promuovere lo sport e l’aggregazione sociale, è l’unica realtà del comprensorio a partecipare ad un campionato agonistico Figc, ed è in qualche modo l’erede dell’Asd Sporting Chiaravalle, che ha compiuto lo scorso anno un girone di ritorno da record, vedendo sfumare la promozione solo ai tempi supplementari della semifinale play-off a Borgia.

Quest’anno la società del presidente Fabio Tino, del vicepresidente Vincenzo Cernivivo e del direttore sportivo Tommaso Posca, può vantare nuovi innesti anche nella dirigenza: Rita Barone, Debora Nisticó e Antonio Iozzo contribuiranno a realizzare gli scopi sociali ma naturalmente anche quelli sportivi che il Futsal Chiaravalle si è prefissato. Sul piano agonistico, la società non può che ripartire da mister Gianni De Raffele, autentico trascinatore e punto di riferimento del gruppo, che ha mantenuto lo zoccolo duro dello scorso anno rimpinguato da diversi nuovi arrivi.

Ringraziamenti doverosi sono stati tributati dal presidente Tino e dalla dirigenza ai tanti sponsor che hanno permesso la realizzazione di questo progetto straordinario con il solo sostegno frutto della passione e della generosità dei privati.

«Purtroppo anche quest’anno siamo costretti a giocare le partite casalinghe al palazzetto dello sport di Sant’Andrea non essendoci impianti idonei nella nostra città» ha aggiunto il vicepresidente Cernivivo, che ha quindi ringraziato l’amministrazione comunale di Sant’Andrea. L’obiettivo della stagione, con una squadra così competitiva, non può che essere la promozione diretta. Ma sempre nel segno della correttezza, del divertimento e del rispetto, valori fondanti della società.