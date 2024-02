Presidio per il 31enne calciatore morto sulla SS106 a Isca, donna aggredita a Firenze

Si lamenta del frastuono per il presidio in ricordo di un giovane calciatore e viene presa a pugni. È accaduto ieri sera intorno alle 22,30 in via Pastrengo, nei pressi dello stadio Franchi, a Firenze.

La donna è stata portata all’ospedale Santa Maria Nuova ma ancora non si conosce la prognosi. I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di persone si era riunita in viale Fanti per commemorare Marco Pezzati il calciatore fiorentino che giocava in Calabria, deceduto a causa di un incidente stradale a Isca sullo Ionio.

Ma alcuni residenti avrebbero protestato per il frastuono. La vittima è scesa in strada, secondo quanto ricostruito, per reclamare un po di silenzio con tre sconosciuti, da cui sarebbe stata aggredita con pugni sul viso. (StrettoWeb.com)