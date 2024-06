Primo Festival Letterario/Artistico Nazionale “Virginia Cundari” in San Sostene

La Pro Loco, unitamente al Comune di San Sostene, ha deciso di organizzare il 1° Festival Letterario/Artistico Nazionale in ricordo della figura di Virginia Cundari, donna simbolo dell’emancipazione femminile, maestra sansostenese e tra le prime sindache del Meridione d’Italia.

Come si legge nel regolamento, la finalità del festival è quella di valorizzare l’arte in tutte le sue forme rappresentative, garantendo la piena libertà stilistica e tecnica. Si vuole, altresì, difendere il diritto di tutti, uomini e donne, all’educazione ed alla partecipazione culturale, favorendo l’apprendimento culturale in tutti i suoi aspetti.

La manifestazione prevede 5 sezioni ed i partecipanti potranno iscriversi anche a più categorie, senza vincolo di tematica nelle loro opere:

1) Sezione A – Racconto Inedito;

2) Sezione B – Poesia Inedita;

3) Sezione C – Opera pittorica;

4) Sezione D – Fotografia;

5) Sezione E – Componimento inedito (rivolto agli alunni delle Scuole Medie).

La premiazione si svolgerà giorno 9 agosto 2024 nel Borgo di San Sostene nell’ambito della Festa delle Radici organizzata dalla stessa Pro Loco in collaborazione con il Comune e l’Associazione Culturale Sansostenesi e Simpatizzanti.

Per chi volesse partecipare a questa importante iniziativa con una o più opere potrà farlo presentando richiesta entro l’8 luglio 2024.

La Giuria sarà composta da personalità del mondo culturale, che in maniera anonima assegneranno il proprio punteggio a ciascuna opera presentata.

La direzione artistica è affidata alla scrittrice Rossella Paone.

Il Presidente della pro Loco di San Sostene, Silvana Gualtieri, spera in un’ampia partecipazione, in modo da ripetere il festival negli anni successivi. Queste iniziative, ha spiegato il Presidente della Pro Loco, sono importanti per esaltare la cultura.

Il mio auspicio è di assistere alla partecipazione, non solo di grandi artisti, ma anche di coloro che, occasionalmente, hanno voluto esprimere nell’arte i propri sentimenti ed ora intendono fare conoscere le loro opere. Per questo motivo, abbiamo voluto coinvolgere anche i ragazzi della scuola media.

Anche il Sindaco, Luigi Aloisio, si è espresso con entusiasmo, ringraziando gli ideatori e gli organizzatori per avere dedicato il festival alla propria nonna, Cundari Virginia, che negli anni del dopoguerra ha rappresentato la convinzione e la lotta della donna a volere affermarsi nella società attraverso la cultura e la formazione. Mia nonna, ha ribadito il Sindaco, stimolava le giovani donne a studiare e formarsi, dimostrando il loro valore in una società del dopoguerra in cui i diritti appartenevano quasi esclusivamente agli uomini.