Soverato ha la sua prima fontana per i nostri amici animali e siamo orgogliosi sia come associazione STAF Aps che come SOVERATO FITWALKING di aver promosso questa iniziativa in collaborazione con l’amministrazione comunale di Soverato .

I ringraziamenti vanno ad Emanuele Amoruso che ha sostenuto la nostra iniziativa “Camminata natalizia a 6 zampe“ al quale vanno affettuosi auguri di pronta guarigione, al sindaco Daniele Vacca che ha condiviso il messaggio di civiltà verso i nostri animali, all’assessora Giusy Altamura che con la sua “sensibile e determinata competenza “ ha predisposto che la fontana fosse collocata nel punto ottimale. Infine ringraziamo quanti hanno contribuito e reso possibile questa iniziativa.