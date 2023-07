Processo Rinascita Scott, la procura antimafia chiede 74 condanne

Avanzate le richieste di condanna da parte della procura antimafia di Catanzaro nell’ambito del processo in appello Rinascita Scott.

Si tratta del troncone d’inchiesta che in primo grado del maxi processo contro la ‘ndrangheta del Vibonese che si era chiuso per coloro che avevano optato per il rito abbreviato.

Prosegue, invece, il processo per gli imputati che hanno scelto il rito ordinario e che è in corso all’aula bunker di Lamezia Terme dove – dopo la requisitoria della procura – la parola è agli avvocati difensori.

Nell’aula bunker di Catanzaro, il pm Annamaria Frustaci – dopo la sentenza del novembre 2021 – ha sollecitato alla corte 74 condanne per tutti gli imputati coinvolti nel processo, e in particolare la conferma della condanne già emesse e la riforma delle assoluzioni che era stato pronunciate in primo grado.

Ora la parola passerà alle parti civili e successivamente agli avvocati difensori per le arringhe finali. Poi si riunirà la camera di consiglio per la sentenza attesa in autunno.