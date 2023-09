PST Girifalco, Emergenza Sanità: “Bene l’Asp, ora reclutare gli specialisti”

L’Asp di Catanzaro annuncia l’apertura di nuovi ambulatori nel polo sanitario territoriale di contrada Serra, arriva il plauso dell’associazione Emergenza Sanità Girifalco.

“Finalmente – si legge nella nota sociale diramata dal presidente del sodalizio Massimo Pinna – dopo anni di nostre pressioni, a seguito della chiusura di importanti servizi sanitari, alcuni dei quali restano ancora inspiegabilmente chiusi, come il centro vaccinazioni, l’Asp di Catanzaro ha annunciato l’apertura di nuovi ambulatori a servizio dei cittadini”.

Si tratta degli annunciati nuovi ambulatori di reumatologia, geriatria, fisiatria, oltre all’annunciato potenziamento dei prelievi e del consultorio, dell’ostetricia, dello screening oncologico, dell’assistente sociale, e dei prossimi, annunciati, servizi di urologia, gastroenterologia e cardiologia.

“Un fatto da salutare positivamente. Ora, per dare concretezza ai progetti e passare dalle parole ai fatti, serve il reclutamento degli specialisti che dovranno operare negli ambulatori, specialisti che ad oggi, come sottolineato dall’Asp, non ci sono”.

Emergenza Sanità prospetta dunque due soluzioni, al momento praticabili, visto e considerato anche la situazione dell’Asp, commissariata è in deficit di bilancio.

“Per reclutare gli specialisti che dovranno dare senso e corpo agli ambulatori, o si procede con una manifestazione di interesse, (in pratica specialisti che saranno retribuiti a gettone, a seconda della presenza a Girifalco), o considerati i profili necessari, una convenzione ad esempio con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco”, al fine di reclutare gli specialisti richiesti dagli ambulatori del PST di Girifalco”. “Invitiamo l’Asp – aggiungono – a fare luce e ad illustrare come intende reclutare gli specialisti che dovranno prendere servizio negli annunciati nuovi ambulatori del PST di Girifalco, certi che saranno presi in seria considerazione i nostri positivi e costruttivi suggerimenti”.

Ed ancora, “in tutto questo annunciato potenziamento, resta ancora il vulnus di un centro vaccinazioni, con numeri di una media mensile di oltre mille vaccini, con punte di 1432, chiuso e spostato da una struttura Asp, come contrada Serra, ad un locale a Soverato, dove l’Asp malgrado le difficoltà economiche paga – evidenziano – un corposo canone di locazione al Comune di Soverato”

Infine, ma non certo per importanza, “salutiamo con favore altresì l’annunciato prossimo accreditamento della RSA/CP di Girifalco, il cui iter è partito su nostro input, e grazie all’interessamento dell’allora commissario Asp e poi direttore sanitario, dottor Ilario Lazzaro, con delibera Asp di marzo 2023”.

“Ancora una volta sollecitiamo una celere e definitiva approvazione dello strumento, certi che il risultato non potrà che essere positivo e foriero – concludono – di nuovi e virtuosi sviluppi economici e sociali per il territorio”.