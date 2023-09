Il Volley Soverato vince in Puglia il 1° trofeo Sibar Marina di Roca

Volley Soverato vincitore al 1° trofeo Sibar Marina di Roca disputato in Puglia contro Volley Melendugno. É stata una due giorni di allenamenti congiunti tra la squadra calabrese di coach Ettore Guidetti e le pugliesi guidate dall’ex allenatore biancorosso Bruno Napolitano.

In questa fase di preparazione in vista del campionato nel mese di ottobre, questi allenamenti servono ai due staff tecnici per conoscere lo stato di forma della squadra e mettere a punto gli schemi preparati nelle sedute tecnico – tattiche.

Venerdì le due compagini hanno svolto un allenamento congiunto con varie proposizioni in campo mentre sabato si é svolto il 1° Torneo che ha visto, alla fine, trionfare le calabresi al tie break.

Ovviamente, per entrambe le squadre c’è ancora molto da lavorare e sia coach Guidetti che Napolitano hanno tratto spunti importanti dalle loro giocatrici. Il Soverato, adesso, dopo il riposo domenicale, riprenderà gli allenamenti con il programma diviso tra sala pesi e allenamento al Pala Scoppa.

La squadra pugliese, invece, renderà visita alle ioniche nel week end 23/24 settembre a Soverato.