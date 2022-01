Quattro auto in fiamme nella notte a Catanzaro

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale con supporto di autobotte sono intervenute questa notte alle ore 03.00 circa in viale Isonzo, zona sud del capoluogo, per incendio autovetture.

4 le vetture coinvolte. Le stesse risultavano parcheggiate in prossimità delle abitazioni.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio, al momento non si esclude alcuna ipotesi.