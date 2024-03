Quattro lotti di un antinfiammatore ritirati cautelativamente dalle farmacie. Lo segnale AIFA

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha segnalato il ritiro, a scopo cautelativo, di 4 lotti di un farmaco della ditta I.B.N. Savio Srl.

Nello specifico si tratta dei lotti della specialità medicinale DECADRON 2 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 10 ml – AIC n. 014729141 lotto n.W220923 con scadenza 07/2024, lotto n. W220877 con scadenza 07/2024, lotto n. W220887 con scadenza 07/2024, e DECADRON 2 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 30 ml – AIC n.014729154 lotto n.W220867 con scadenza 07/2024, lotto n. W220896 con scadenza 07/2024 e lotto n. W220921 con scadenza 07/2024.

Il provvedimento è stato adottato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo cautelativo, a seguito della notifica da parte della ditta relativa a fuori specifica nelle analisi di stabilità a 18 mesi nel medicinale in oggetto.

La ditta I.B.N. Savio Srl con sede legale a Pomezia, in provincia di Roma, alla via Del Mare n 36, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.

Decadron gocce è indicato nel trattamento della corticoterapia antinfiammatoria ed antiallergica, artrosi degenerativa e post-traumatica, poliartrite cronica evolutiva, spondilartrite anchilosante, stati asmatici, dermatiti e dermatosi allergiche e in tutti quei casi in cui necessita una terapia corticosteroidea.