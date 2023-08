Questa sera a Montauro si celebrano i 100 anni Disney con un concerto

L’Associazione La Radice Sociale APS sta portando avanti un eccezionale calendario di eventi e, questa sera, promette di incantare il pubblico con una serata davvero speciale. Il palcoscenico sarà la pittoresca spiaggia di Montauro, dove si svolgerà il concerto intitolato “C’era una volta… omaggio a Walt Disney”.

Alle ore 22.00, sulla spiaggia libera (nella zona del sotto il chiosco Calaluz), gli amanti della magia Disney avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di melodie indimenticabili. La musica è sempre stata una componente cruciale nei film Disney, contribuendo a creare atmosfere incantevoli e a raccontare storie che rimangono nel cuore di grandi e piccini.

Durante questa serata memorabile, saranno riproposte le colonne sonore e le musiche più iconiche che hanno segnato la storia dei 100 anni di Disney. Dai classici senza tempo come “La Bella e la Bestia” e “Il Re Leone”, alle avventure più recenti come “Frozen”, “Coco”, il concerto toccherà le corde emozionali di tutti gli spettatori, portandoli in un viaggio attraverso le varie epoche del mondo Disney.

L’evento è parte integrante del cartellone di iniziative promosso dall’Associazione La Radice Sociale APS in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Sindaco Giancarlo Cerullo. Questa sinergia tra enti locali e associazioni dimostra quanto la cultura e l’arte possano essere veicoli di unione e di arricchimento per l’intera comunità.

“C’era una volta… omaggio a Walt Disney” rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di musica e cinema di godere di una serata indimenticabile sotto le stelle, in riva al mare.