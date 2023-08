Squillace, grandi eventi e nuovi servizi per i turisti

Nei giorni scorsi è stato diffusa la programmazione turistica dell’amministrazione comunale di Squillace, quest’anno particolarmente ricca, variegata e partecipata, nonché impreziosita dalla presenza nel cartellone di attrazioni di livello nazionale, quali il noto comico pugliese Nuccio de Santis (10 agosto) e il mitico gruppo dei New Trolls (16 agosto).

E’ stato l’assessore alla programmazione e turismo, il sociologo Franco Caccia, ad illustrare nel corso dei lavori del recente consiglio comunale, le linee principali utilizzate per realizzare la programmazione, denominata R-estate a Squillace 2023, co-finanziata dal dipartimento turismo della regione Calabria. Offrire servizi e momenti di intrattenimento di qualità, ha precisato l’assessore Franco Caccia, è stato il principale obiettivo della programmazione 2023.

Innanzitutto si segnala la novità del servizio navetta che garantisce ben 6 corse giornaliere di collegamento tra il borgo storico e le nostre spiagge. E’ un servizio sollecitato da tempo da più parti, in particolare da artigiani ed esercenti operanti nel centro storico, per incrementare le presenze turistiche e per agevolare la mobilità ecosostenibile.

Abbiamo pensato inoltre di coinvolgere le diverse aree del territorio con eventi di genere diverso: concerti, sagre, spettacoli teatrali, mostre e convegni, passeggiate ecologiche. Confermiamo il sostegno alle associazioni che da anni realizzano apprezzati eventi e spettacoli come la taranta e dintorni (Aggregazioni), Onda rock (la Rete), eventi culturali al castello (i giardini di Hera), promozione sport acquatici (Copa-bay), mostre ed eventi artistici (Jonathan).

Oltre ai citati spettacoli con Uccio de Santis ed i New Trolls, sono stati confermati eventi consolidati come Squillace-Day, quest’anno dedicato alla ricerca di foto e testimonianze dei protagonisti delle squadre di calcio squillacesi dagli anni ’70 nonché il festival della canzone con la direzione artistica del cantautore Tony Schito.

E’ dedicato uno spazio al teatro in vernacolo , con la commedia di Piero Procopio dal titolo “Abbasta ma è masculu”. Spazio anche allo sport con il memorial Simone Carabetta con squadre di calcetto e il campus sportivo-over 60, in collaborazione con il CSI.

Particolare attenzione è stata inoltre assicurata alla cultura sia attraverso la presentazione di libri al Castello, sia mediante l’organizzazione di due convegni. Il primo previsti per il 27 agosto è sul tema il turismo delle radici e delle emozioni con relatori il prof. Unical Tullio Romita, il direttore responsabile della testata calabria.live , Santo Strati, il direttore del centro studi prima Italia, Salvatore Mongiardo, il direttore responsabile della rivista Calabria mundi, Roberto Messina, il presidente del consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, l’ass.re al turismo del comune di Squillace, Franco Caccia.

Altro appuntamento è fissato per il 2 settembre con un convegno su un tema affascinante: le biblioteche risorsa della comunità, in cui sono previste le testimonianze di Aldo Marcellino, presidente della biblioteca pubblica di Davoli, Giovanni Renda, presidente associazione Borghi da ri-vivere, Teresa Catone, scrittrice. Entrambi i convegni si terranno all’interno del castello. Vi sono inoltre una serie di eventi culturali ed artistici realizzati in collaborazione con l’associazione Jonathan che dal 26 al 30 agosto animeranno la Casa di Cassiodoro, il Castello e dintorni, nonché la sperimentazione del museo diffuso caratterizzato dall’esposizione di quadri, fotografie ed opere artistiche presso circa 20 negozi e botteghe di Squillace.

Altra novità introdotta nella programmazione estiva 2023, è rappresentata dal concorso denominato Balconi, vetrine e giardini in festa, finalizzato a coinvolgere la popolazione nell’opera di abbellimento creativo della città di Squillace. Nel palazzo delle culture, su iniziativa della proloco di Squillace, è stata inoltre allestita una mostra sulla ceramica moderna, aperta dal 5 agosto al 15 settembre. L’assessorato ha inoltre curato la realizzazione di uno spot turistico sulle principali bellezze ed attrazioni di Squillace. Tante quindi le novità e le opportunità per vivere a Squillace una vacanza rilassante, coinvolgente e divertente.