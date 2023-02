Rachele e la sua storia d’amore in scena a Catanzaro

Urban Trekking riparte dal Teatro Politeama alle 17:30 circa e resterà itinerante per i viali del Centro Storico.

Rachele e la sua storia d’amore seppur svanita e mai dimenticata, percorrerà nel palpito più forte Via Giacinto De Jessi, luogo riscoperto in quel suo sogno di donna innamorata.

Rivivremo Saverio Marincola e Rachele De Nobili, figli di storiche famiglie rivali di Catanzaro, in un perdurante scontro di intenti contrari e noti ma risultati inutili davanti a questo loro eterno amore.

Organizzato dalla Cooperativa Artemide e con Valentina Vono nelle vesti di Rachele, che, volutamente, ne incarnerà l’epoca di un tempo segnato anche nel presente.

Si apra il sipario, dunque, domenica 26 febbraio 2023, con le fantastiche musiche di Nino Rota ed Ennio Morricone, non per caso, scelte da John Nisticò al sax e voce, quale colonna sonora di un indimenticabile “cult” catanzarese.

Arte, musica, storia e cultura faranno battere il cuore del pubblico tanto atteso, già dimostratosi enormemente attento alla magnifica rappresentazione storica e guidata da Linda Verre, in un viaggio lungo i viali del centro città, passando per Palazzo De Nobili con ultima scena in Villa Margherita.

Urban Trekking è opportunità di cultura, tra gesta e scene realmente accadute, tra quei contenuti espressi nella memoria da ognuno sia protagonista che spettatore o passante incuriosito per questa rara poesia del “vero” amore.

Il teatro a cielo aperto, un film che comincia la sua corsa sin negli occhi di una Citta’ culla di esperienze ancora da condividere, scoprire e far conoscere.