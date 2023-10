Radio Kiss Kiss e le imprecazioni sulla vicenda nel locale Bob di Montepaone

Nel programma “Corrieri di Kiss Kiss” sono emersi commenti scherzosi e inopportuni sull’episodio che ultimamente, si è verificato nel locale Bob di Montepaone

I conduttori del programma Corrieri di Kiss Kiss, Ciro Limatola e Ivanoe, nell’ultima puntata andata in onda, hanno rivolto messaggi come: “Quanto può costare una pizza a Catanzaro!?”, commentando scherzosamente la vicenda di persone riprese dalla video sorveglianza del locale che dopo aver consumato, non hanno saldato il conto.

I conduttori non hanno centrato il punto e ahimè, non sono stati gli unici. La stampa che ha descritto il fatto non ha badato minimamente alla reputazione dell’attività lesa.

Quindi con leggerezza, si doveva evidenziare invece l’impegno degli esercenti che intendevano fare passare un messaggio di correttezza e legalità. I media al contrario, si sono più soffermati sul comportamento illecito o addirittura, come nel caso dei Corrieri di kiss kiss sul “prezzo della pizza a Catanzaro”.

Paolo Marraffa