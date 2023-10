La strada statale 280 “Dei Due Mari” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Lamezia Terme per la presenza di un veicolo in fiamme.

Il veicolo si trova all’altezza del km 25, tra gli svincoli di Settingiano e Marcellinara.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.