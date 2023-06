Realizzato al “G. Malafarina” di Soverato il progetto “Piano delle Arti”

Piano delle Arti. “La bellezza che vivo, la bellezza in cui vivo”. L’’istituto “G. Malafarina” di Soverato, come scuola capofila, il cui Dirigente e’ Saverio Candelieri, all’interno di un accordo di rete con l’Istituto “E. Ferrari” di Chiaravalle Centrale, il cui Dirigente e’ Fabio Guarna, l’Istituto Comprensivo ”C. Alvaro” di Chiaravalle Centrale, il cui Dirigente e’ Maria Carmen Aloi e L’istituto Comprensivo “M.Squillace” di Montepaone Lido, il cui Dirigente e’ Anna Alfeo, ha realizzato il progetto “piano delle arti”, strumento avente la finalità di promuovere, divulgare e riscoprire la cultura umanistica, atta a realizzare percorsi sui temi della creatività.

Il progetto approvato e finanziato, la cui manifestazione finale e’ avvenuta il giorno 7 giugno 2023 all’interno dell’Istituto “Malafarina” dal titolo “la bellezza che vivo, la bellezza in cui vivo” e’ stato diretto in qualita’ di Esperto, dalla Professoressa Marisa Pontinelli, in qualita’ di Tutor, dal professore Vincenzo Femia, per l’istituto “Malafarina”; per l’IIS “Ferrari”, professore Francesco De Leo, Coordinatore di progetto, in Qualita’ di tutor Maria Caterina Ranieri; per l’I.C. “C. Alvaro in Qualita’ di tutor la Professoressa ,Margherita Bigaran e per l’I.C. “M. Squillace”, la Professoressa Francesca Procopio in Qualita’ di tutor.

L’organizzazione del lavoro inizialmente ha selezionato dei siti scelti con lo scopo di esaltarne la bellezza intrinseca, quali: Villa Romana di Casignana, Museo Archeologico di Locri, Museo Civico di Taverna, Parco di Taverna “Antonio Garcea”.

Le scuole, in sinergia, hanno adottato tra le varie opportunità, la misura e), finalizzata a favorire la conoscenza e la comprensione degli aspetti e dei fenomeni più significativi riguardante il paesaggio con particolare riferimento alla storia della nozione di paesaggio, alla storia dell’arte e dell’architettura, agli strumenti della conoscenza e della pianificazione come tutela e disciplina del territorio e della sua bellezza, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile.

Il lavoro si è snodato in diverse fasi, la prima con incontri propedeutici, successivamente uscite didattiche verso i luoghi prescelti producendo materiale da poter essere assemblato, creando ogni istituto una visione personalizzata.

In un secondo tempo, è stato prodotto un video finale che lega gli istituti coinvolti. La produzione del un video, realizzato con il drone, e stato montato con la collaborazione del ex alunno dell’Istituto “Malafarina” Fabio Dominijanni.

Non sono mancate le prestazioni professionali per la realizzazione del logo del progetto affidato agli studenti della terza “A” grafica dell’Istituto “Malafarina”, con particolare attenzione all’alunno Andrea Tolotta. logo utilizzato per la stampa delle t-shirt e degli zaini in materiale riciclato distribuito ai partecipanti.

Un ringraziamento speciale per l’accoglienza e la disponibilità donataci ad ogni sito visitato.